Первая большая бригада строителей из Тульской области отправилась в Мариуполь Фото: материалы пресс-служб

В Мариуполь из Тульской области отправилась первая бригада рабочих и строителей, об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. В составе первой колонны строительной и автодорожной техники для расчистки и благоустройства Мариуполя 15 тяжелых машин.

«Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой. Им предстоит расчистить территорию, составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными службами города», - сообщил на оперативном совещании Губернатор Алексей Дюмин.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на Петербургском международном экономическом форуме.