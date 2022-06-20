21 июня в Туле из-за плановых работ часть домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

21 июня часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Рязанская, 7-а;

с 09:00 до 17:00 - Одоевское ш., 81; Калужское ш., 7; п. Михалково: ул. Карбышева, 1-39 (нечётн.), 20-44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.); ул. Белоусова, 54-60 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-64 (чётн.), 64-а; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31; п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 4-26 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Тургенева, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Некрасова, 2-32 (чётн.), 1-33 (нечётн.); ул. Маяковского, 2, 6, 10, 12, 16, 14, 20, 22, 18, 3, 9, 11, 15; ул. Пушкина, 47; ул. Грибоедова, 3-17; ул. Богучаровская, 8-а,14; п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а;

с 09:30 до 13:30 - ул. Демонстрации, 1-а, 1-б.