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Происшествия20 июня 2022 14:24

В Тульской области автоледи устроила ДТП с пострадавшим и отказалась пройти проверку на опьянение

Пострадал пассажир ее автомобиля, 41-летний мужчина
Источник:kp.ru
В Тульской области автоледи устроила ДТП с пострадавшим и отказалась пройти проверку на опьянение

В Тульской области автоледи устроила ДТП с пострадавшим и отказалась пройти проверку на опьянение

Фото: материалы пресс-служб

19 июня в 15:10 на улице Энергетиков в городе Советске Щекинского района Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 32-летняя женщина на автомобиле Lada Vesta врезалась в бордюрный камень. Водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля - 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с различными травмами.