В Тульской области автоледи устроила ДТП с пострадавшим и отказалась пройти проверку на опьянение Фото: материалы пресс-служб

19 июня в 15:10 на улице Энергетиков в городе Советске Щекинского района Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 32-летняя женщина на автомобиле Lada Vesta врезалась в бордюрный камень. Водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля - 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с различными травмами.