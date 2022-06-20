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Общество20 июня 2022 14:05

В Тульской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли 945 тысяч гектаров земли

В регионе завершилась посевная компания, посевы находятся в хорошем состоянии
Источник:kp.ru
В Тульской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли 945 тысяч гектаров земли

В Тульской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли 945 тысяч гектаров земли

Фото: Алексей ФОКИН

Посевная площадь в Тульской области в этом году составила 945 тысяч гектаров, это на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, об этом сообщили в рамках оперативного совещания. Основную долю посевов традиционно составили зерновые и зернобобовые, кормовые, технические культуры. По данным министерства сельского хозяйства, на сегодня посевы находятся в хорошем состоянии. Запасов продуктивной влаги в почве достаточно для стабильного роста и развития культур.

По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году будет собрано 2,3 млн тонн зерна, 570 тысяч тонн картофеля, 60 тысяч тонн овощей, 300 тысяч тонн масличных культур.