В Тульской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли 945 тысяч гектаров земли Фото: Алексей ФОКИН

Посевная площадь в Тульской области в этом году составила 945 тысяч гектаров, это на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, об этом сообщили в рамках оперативного совещания. Основную долю посевов традиционно составили зерновые и зернобобовые, кормовые, технические культуры. По данным министерства сельского хозяйства, на сегодня посевы находятся в хорошем состоянии. Запасов продуктивной влаги в почве достаточно для стабильного роста и развития культур.

По прогнозам регионального минсельхоза, в этом году будет собрано 2,3 млн тонн зерна, 570 тысяч тонн картофеля, 60 тысяч тонн овощей, 300 тысяч тонн масличных культур.