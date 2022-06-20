В Тульской области изменится форма квитанций на оплату газа Фото: материалы пресс-служб

При этом отмечается, что по сути содержание квитанции не изменилось: таблицы и поля остаются прежними, но теперь для удобства оплаты газа на новой квитанции размещены два QR-кода.

Код в правой части квитанции предназначен для оплаты непосредственно поставщику газа через платежные сервисы ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Почта Банк» и других банков. Код слева – для оплаты через платежный сервис АО «АБ «РОССИЯ».

Кроме того, как и прежде абонент может оплатить потребленный газ в платежных сервисах банков, воспользовавшись номером лицевого счета (9 цифр) ООО «Газпром межрегионгаз Тула» из таблицы «Получатель платежа».

Также на квитанции указаны способы оплаты газа без комиссии и варианты передачи показаний приборов учета газа в случае, если платежный сервис банка не предоставляет возможности передачи показания счётчика непосредственно при совершении оплаты.