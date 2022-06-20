Тульской пенсионерке пришлось через суд аннулировать запись о своей смерти Фото: Алексей ФОКИН

64-летняя жительница Тулы обратилась в суд с требованием аннулировать запись регионального комитета по делам ЗАГС о ее смерти.

В начале февраля, после того, как банк заблокировал ее карточку, женщина выяснила, что в деревне Прудное в под Тулой умерла ее полная тезка, но из-за ошибки сотрудников либо из-за программного сбоя как умершую отметили тулячку. Несмотря на первоначальные уверения сотрудников ЗАГС, что на жизнь женщины это не повлияет, женщина столкнулась с тем, что ее счета в банке заблокировали, также заблокировал ее счет и Пенсионный фонд, соответственно, выплаты пенсии тоже прекратились, а помимо этого она не смогла записаться к врачу, так как в системе здравоохранения она тоже значилась как умершая.

Женщина пошла в суд, потребовав аннулировать ошибочную запись о смерти, а также восстановить ее в базах данных системы здравоохранения, Пенсионного фонда, Сбербанка, «Альфастрахования» и выплатить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. В результате суд вынес решение: запись о смерти заявительницы аннулировать, восстановив сведения о ней, а информацию о настоящей покойнице — исправить. В остальной части иска женщине было отказано.

Тульское отделение Сбербанка сообщает, что в настоящее время все ограничения по счёту сняты, клиент может распоряжаться ими в полном объёме.