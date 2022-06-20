В Тульской области автомобилист вылетел на встречку и сбил шедшую по обочине женщину Фото: материалы пресс-служб

17 июня в 20:36 на 12-м километре автодороги «Алексин – Егнышевка – Ламоново» Алексинского района Тульской области автомобиль сбил женщину-пешехода.

По предварительной информации, 35-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser 150 вылетел на встречную полосу, где и сбил 37-летнюю женщину, которая шла по левому краю проезжей части, по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП женщина-пешеход получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.