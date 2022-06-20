В Тульской области за выходные выявили 22 автомобилиста без водительских прав Фото: материалы пресс-служб

За минувшие выходные дни, 18 и 19 июня сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 86 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. На них были составлены протоколы:

- за управление в состоянии опьянения – на 49 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – на 28 водителей;

- в отношении девяти водителей за повторное нарушение собраны уголовные материалы. Кроме того, в отношении 22 водителей составлены протоколы за то, что автомобилем управляли лица, заведомо лишенные права управления транспортными средствами.