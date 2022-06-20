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Происшествия20 июня 2022 10:01

В Тульской области в розыск объявлен пропавший без вести 20-летний молодой человек

Его местонахождение неизвестно с 15 июня
Источник:kp.ru
В Тульской области в розыск объявлен пропавший без вести 20-летний молодой человек

В Тульской области в розыск объявлен пропавший без вести 20-летний молодой человек

Фото: соцсети

В Белеве поисковики отряда «ЛизаАлерт» Тульской области и правоохранители объявили в розыск пропавшего без вести 20-летнего Мишина Дениса Александровича. Его местонахождение неизвестно с 15 июня.

Пропавший ростом 179 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в серую кофту, синие с красным шорты и серые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номеру горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.