Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике. Напомним, экзамены прошли 30 мая и 2 и 3 июня соответственно.

30 мая на ЕГЭ по русскому языку пришли 5 624 человека, в результате 39 из них не смогли набрать минимальное число проходных баллов. Тем не менее, средний балл по Тульской области составил 70,86. Более 80 баллов набрали 1 775 человек, а 34 выпускника написали экзамен на 100 баллов.

2 и 3 июня прошли экзамены на профильный и базовый уровень по математике, которые сдавали 5579 выпускников, из них 2800 выбрали сдавать профильный уровень. Средний балл по Тульской области оказался чуть выше 56.

315 выпускников не смогли преодолеть порог проходных баллов, из них 89 - те, кто сдавал базовый экзамен. Более 80 баллов по профильной математике набрали 208 человек, 100 баллов получил всего один выпускник.