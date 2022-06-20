Туляк кулаками и фрагментом тумбочки избил насмерть 61-летнего собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

33-летний житель Тулы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления,э

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 апреля 2022 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в его квартире, когда между ними произошла размолвка и обвиняемый избил 61-летнего знакомого кулаками и ногами по туловищу, голове, а также нанес один удар фрагментом мебельной тумбочки по голове. После этого злоумышленник покинул квартиру, а потерпевший от полученных травм скончался в медицинском учреждении спустя 10 дней.

Подсудимый вину признал, решением суда он был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.