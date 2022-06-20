В Тульской области школу через суд обязали закупить кастрюли из нержавейки

Епифанская общеобразовательная школа в Кимовском районе Тульской области стала участником судебного процесса - как выяснилось, для приготовления обедов в учебном заведении использовали алюминиевую посуду, что является нарушением правил организации питания школьников.

Изначально прокуратура, обнаружившая нарушение, внесла в отношении школы представление, но требования прокуратуры не были выполнены. Поэтому дело дошло до суда.

В результате районный суд обязал организацию до начала следующего учебного года закупить кастрюли из нержавеющей стали - по семь штук объемом 50 литров, по две штуки объемом 20 литров, три штуки – 15 литров. Финансирование обеспечит администрация района.