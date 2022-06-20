В тульском «Добродее» прошел праздник в честь Дня народных художественных промыслов Фото: материалы пресс-служб

19 июня в ремесленном дворе «Добродей» в Туле прошла интерактивная программа в честь Дня народных художественных промыслов, который был утвержден на 17 июня указом Президента России Владимира Путина.

В этом году в рамках Года культурного наследия народов России в Тульском кремле впервые прошел фестиваль «Тула – мастерская России», который объединил сразу четыре крупных фестивальных события и продемонстрировал тульскую традиционную культуру, ремесла и промыслы. Было принято решение проводить фестиваль ежегодно.

Гости посетили площадки ремесленного двора «Добродей», где проходили тематические программы «Кустарный антимузей» и «Игрушечные свистопляски», мастер-шоу по истории самовара и мастер-классы.