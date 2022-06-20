Велозаезд Gran Fondo в Тульской области собрал больше 800 участников Фото: материалы пресс-служб

19 июня в Дубне уже в третий раз прошел этап серии велозаездов Gran Fondo Russia, собравший больше 800 спортсменов из разных регионов России. Велосипедисты, как новички, так и профессионалы, соревновались на трех дистанциях на выбор: 36, 71 и 106 км. Все спортсмены получили памятные медали.

В этом сезоне пройдет восемь стартов: на Куликовом поле, в Московской области, Санкт-Петербурге, Томске и в Кемерове. Маршруты Gran Fondo пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе элементы велогонки и велопрогулки.