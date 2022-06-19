Туляк отправился в велопутешествие из Тулы во Владивосток Фото: соцсети

Житель Тулы Станислав Добров 1 июня на велосипеде выехал из Тулы в направлении Владивостока: мужчине предстоит проехать почти 10 тысяч километров.

Своими успехами и впечатлениями в пути мужчина делится ежедневно в своем телеграм-канале и публикует много фото из городов и поселков, которые сейчас проезжает. За день в среднем ему удается преодолеть около 150-200 км в зависимости от погоды и качества дороги.

Ночевать Станислав предпочитает в палатке, но, в случае необходимости, может остановиться в хостеле.

Так, на конец 18-го дня путешествия Станислав уже достиг Тюменской области, побывал в Ишиме и деревне Абатское, преодолев за день 190 км.