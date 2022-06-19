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Спорт19 июня 2022 13:03

Встреча тульского «Арсенала» с «Балашихой» окончилась победой туляков со счетом 3:0

Матч в рамках летних тренировочных сборов прошел в закрытом режиме
Источник:kp.ru
Встреча тульского «Арсенала» с «Балашихой» окончилась победой туляков со счетом 3:0

Встреча тульского «Арсенала» с «Балашихой» окончилась победой туляков со счетом 3:0

Фото: Алексей ФОКИН

18 июня в рамках летних тренировочных сборов прошел первый контрольный матч, в котором тульский «Арсенал» сыграл с «Балашихой». Матч прошел на стадионе «Арсенал» в Туле в закрытом режиме и окончился победой хозяев поля.

В первом тайме тулякам удалось забить противнику два гола со штрафных, во втором тайме был забит еще оин мяч в ворота «Балашихой», при этом отыграться противнику туляки не дали. Игра закончился со счетом 3:0 в пользу «Арсенала».