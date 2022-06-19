В Туле второй раз задержали гражданина Азербайджана, один раз уже выдворенного на родину Фото: соцсети

В Туле представители силового ведомства задержали 39-летнего мужчину - гражданина Азербайджана, который в прошлом году уже был задержан и отправлен на родину как нежелательное на территории РФ лицо, в связи с радикальными взглядами.

Однако мужчина вновь появился в России на территории Тулы. В отношении незваного гостя возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.