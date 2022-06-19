Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником
Фото: Алексей ФОКИН
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвящаете себя поистине благородному призванию — сохранению здоровья и жизней людей. Такой труд требует от вас высокого профессионализма, самоотверженности, чуткости и сострадания.
Спасибо вам за напряженную работу в будни и праздники, за огромный вклад в борьбу с ковидом, за неравнодушие и самоотдачу. Особая благодарность — ветеранам отрасли! Вы и сегодня продолжаете лечить наших жителей, делиться бесценным опытом с молодыми коллегами. Ваша преданность делу служит примером для тех, кто только пришел в профессию.
Уверен, что вместе мы будем и дальше развивать сферу здравоохранения в регионе, улучшать качество медицины на тульской земле.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и добра.»