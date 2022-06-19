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Общество19 июня 2022 9:04

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Он поблагодарил их за напряженную работу, неравнодушие и самоотдачу
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Фото: Алексей ФОКИН

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвящаете себя поистине благородному призванию — сохранению здоровья и жизней людей. Такой труд требует от вас высокого профессионализма, самоотверженности, чуткости и сострадания.

Спасибо вам за напряженную работу в будни и праздники, за огромный вклад в борьбу с ковидом, за неравнодушие и самоотдачу. Особая благодарность — ветеранам отрасли! Вы и сегодня продолжаете лечить наших жителей, делиться бесценным опытом с молодыми коллегами. Ваша преданность делу служит примером для тех, кто только пришел в профессию.

Уверен, что вместе мы будем и дальше развивать сферу здравоохранения в регионе, улучшать качество медицины на тульской земле.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и добра.»