Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником Фото: Алексей ФОКИН

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвящаете себя поистине благородному призванию — сохранению здоровья и жизней людей. Такой труд требует от вас высокого профессионализма, самоотверженности, чуткости и сострадания.

Спасибо вам за напряженную работу в будни и праздники, за огромный вклад в борьбу с ковидом, за неравнодушие и самоотдачу. Особая благодарность — ветеранам отрасли! Вы и сегодня продолжаете лечить наших жителей, делиться бесценным опытом с молодыми коллегами. Ваша преданность делу служит примером для тех, кто только пришел в профессию.

Уверен, что вместе мы будем и дальше развивать сферу здравоохранения в регионе, улучшать качество медицины на тульской земле.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и добра.»