Дежурным по Туле 19 июня назначен Александр Сивунов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные для обеспечения порядка дежурство сотрудников администрации города. 19 июня пост дежурного занял заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Сивунов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34,

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).