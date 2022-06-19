26-летняя тулячка "отдала" мошенникам больше 190 000 рублей, просто набрав несколько цифр на телефоне Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошлые сутки у четырёх жителей региона мошенники похитили 307 388 рублей.

Так, 26-летняя тулячка потеряла 191 555 рублей. Как пояснила полиции девушка, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи и сказал, что у неё заканчивается срок клиентского договора. Мужчина предложил продлить договор удалённо, набрав определённую комбинацию цифр на сотовом телефоне. Так как телефон потерпевшей был привязан к банковскому счёту, после набора указанного номера с карты списали все имевшиеся там деньги.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мошенников и работают над их задержанием.