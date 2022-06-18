Из Суворовского училища в Туле выпустились 62 суворовца Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 18 июня, в Тульском суворовском военном училище (ТулСВУ) прошла торжественная церемония в честь второго выпуска суворовцев: в этом году из учебного заведения выпустились 62 молодых человека, из них четверо получили аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении».

В 2022 году в военные вузы будут поступать 41 воспитанник ТулСВУ, 9 – в вузы других силовых структур, остальные – в различные гражданские вузы.

Тульское суворовское военное училище было создано в 1944 году, но в 1960-м его упразднили. И лишь спустя 56 лет, в 2016 году оно было возрождено.