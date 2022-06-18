В Туле с ресторанов McDonald’s демонтируют вывески с прежним брендом Фото: соцсети

В Туле с ресторанов McDonald’s начали демонтировать вывески с ресторанов - телеграм-канал «т а к и ж и в е м» сообщил о снятии вывесок с ресторанов в Заречье и в ТЦ "Макси". Всего в Туле 5 ресторанов этой сети - на улице Октябрьской, на проспекте Ленина (рядом с Автовокзалом), на Красноармейском проспекте и в торговых центрах «Гостиный двор» и «Макси».

Напомним, с 12 июня сеть ресторанов McDonald’s в России сменила владельца и после этого получила новое название — «Вкусно и точка». Продажа прошла с условием сохранения новым владельцем всех ресторанов и рабочих мест в течение минимум двух лет.