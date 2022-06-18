«Ростелеком» в десятый раз поддержал Тульский областной чемпионат пенсионеров по компьютерной грамотности Фото: материалы пресс-служб

«Ростелеком» традиционно выступил генеральным партнером конкурса. Цифровой провайдер предоставил участникам соревнований высокоскоростной доступ в интернет и призы победителям. Кроме того, представители компании в составе жюри оценивали теоретические и практические знания пенсионеров.

Мероприятие прошло на базе компьютерной академии «Рубикон» в Туле, где «Ростелеком» обучает людей старшего возраста работе в Сети. Чемпионат организован общественной организацией «Тульский региональный cоюз пенсионеров» при содействии отделения ПФР по Тульской области, компании «Ростелеком», Сбербанка России, ООО «Инновация», регионального филиала Финансового университета и других организаций.

Для поддержки пожилых людей в нештатных ситуациях на турнир прибыли студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В наши дни умение пользоваться компьютером и мобильными гаджетами для людей старшего возраста приобретает особую актуальность. “Ростелеком” уже много лет уделяет внимание проектам, которые направлены на успешную адаптацию пенсионеров в информационном пространстве. Кроме уроков “Азбуки интернета", в прошлом году мы запустили новый проект “IT-семья”, где пожилые люди обучаются вместе со своими внуками. Радует, что в числе участников и призеров различных конкурсов есть и выпускники наших обучающих курсов».

В чемпионате приняли участие 30 пенсионеров из Тулы, Новомосковска, Богородицка, Тёпло-Огарева, Узловой и Щёкина. Самому старшему конкурсанту — Казакову Владимиру Алексеевичу — исполнилось 82 года.

Участникам конкурса предлагалось продемонстрировать работу с электронной почтой, умение открывать ссылки и скачивать информацию из Сети, а также показать, насколько легко они ориентируются на портале госуслуг.

Андрей Филиппов, руководитель отделения ПФР по Тульской области:

«Мы видим, что уровень компьютерной грамотности старшего поколения постоянно растет. Многие пенсионеры не только пользуются социальными сетями и мессенджерами, но и свободно ориентируются в интернет-пространстве. Государственные органы, в том числе и Пенсионный фонд, стараются максимально упростить жизнь пожилых людей, увеличивают количество государственных и социальных услуг, предоставляемых в электронной форме».

Валентина Крючкова, 67 лет, частница конкурса (г. Новомосковск):

«Мы живем в век информационных технологий и просто обязаны идти в ногу со временем. Вот и для меня интернет стал надежным помощником буквально во всем. Будь то запись на прием к врачу, подача заявлений на госуслугах, письма друзьям, общение с близкими по видеосвязи, заказ товаров и многое другое. Спасибо организаторам чемпионата за предоставленную возможность проверить свои знания на деле и пообщаться с участниками в теплой дружеской атмосфере».

По итогам соревнований победу среди мужчин одержал Юрий Казадаев (п.Тёпло-Огарево), второе место у Сергея Мосолова (г. Богородицк), бронза досталась Вячеславу Игнатову (г. Тула). Среди женщин призерами стали тулячки Валентина Зимина, Любовь Васина и Галина Болгова соответственно.

Победители представят Тульский регион на XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в дистанционном формате 30 июня.

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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель – облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Программа курса «Азбука интернета», регулярно обновляется и дополняется учебными модулями. Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» – учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.