Тульские хоккеисты взяли третье место на российском «Кубке Лиги Ставок по хоккею 3х3»

Тульская хоккейная команда в группе «А» выиграла у противников из Москвы со счетом 3:5, став третьей с 10 очками. В четвертьфинале туляки разгромили Казань — 0:5, а вот в полуфинале сильно уступили Ярославлю со счетом 2:0 в пользу противника.

В результате в матче за третье место им довелось встретиться с Новосибирском, обыграв его со счетом 0:3, а победителями турнира стали ярославцы, одолевшие команду из Магнитогорска.

Напомним, хоккей 3×3 играется тремя полевыми хоккеистами плюс вратарь в три периода по 7 минут по овертаймовому принципу. Игра проводится без силовой борьбы, пробросов и определения положения вне игры. Вместо удалений назначаются штрафные броски.

Его называют «хоккеем нового времени», поскольку пока в стране для него даже не существует официальной лиги.