В Алексине Тульской области 21-летнего парня осудили за кражи и грабеж Фото: Алексей ФОКИН

21-летний житель Алексина был признан виновным в краже, краже группой лиц по предварительному сговору и грабеже.

В суде установлено, что ранее судимый за кражи, грабежи, разбои и мошенничества житель Алексина в августе 2021 года в ходе совместного алкогольного застолья со знакомым украл у него мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей. В сентябре 2021 года он с соучастником, ранее осужденным за это же преступление, украл туалетную воду из магазина «Магнит» по улице Мира. Также в сентябре 2021 года алексинец из магазина «Пятерочка» по улице Тульской открыто похитил алкоголь.

Суд проговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.