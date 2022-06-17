В Тульской области прокуратура заблокировала сайт, торговавший электроудочками Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Арсеньевского района Тульской области выявила сайт, на котором торговали электроудочками.

Так как за применение электроудочек на водных объектах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на этом сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокурора. Доступ к запрещенной информации ограничен.