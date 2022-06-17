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Общество17 июня 2022 13:33

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт, торговавший электроудочками

Использование таких устройств при рыбалке запрещено и влечет как административную, так и уголовную ответственность
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура заблокировала сайт, торговавший электроудочками

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт, торговавший электроудочками

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Арсеньевского района Тульской области выявила сайт, на котором торговали электроудочками.

Так как за применение электроудочек на водных объектах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на этом сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокурора. Доступ к запрещенной информации ограничен.