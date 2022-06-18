В Туле задержали мошенника, обманувшего 78-летнюю пенсионерку на 200 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции задержали мошенника, который обманул 78-летнюю пенсионерку. Обратившаяся в полицию женщина пояснила, что днём ей на мобильный телефон позвонила молодая девушка, которая, рыдая в трубку, представилась её внучкой и сообщила, что ей нужна помощь. Якобы она переходила дорогу на красный свет и спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, нужны деньги на лечение пострадавших в аварии. А чуть позже пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и объяснил, как передать деньги. Женщина собрала 200 тысяч рублей, вещи первой необходимости для передачи в больницу и отдала пакет со всем содержимым приехавшему курьеру.

Обман выяснился, когда потерпевшей позвонила дочь, от которой пенсионерка узнала, что внучка ни в какую аварию не попадала. После этого женщина и обратилась в полицию, и полицейским удалось задержать подозреваемого - 31-летнего туляка, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый работает системным администратором в одной из организаций областного центра.

Также стало известно, что в этот день он пытался обмануть ещё одну 56-летнюю тулячку, под таким же предлогом он намеревался получить от неё 100 тысяч рублей. От задержанного молодого человека получены признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.