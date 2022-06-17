В Тульской области обнаружили очаг бешенства животных Фото: Алексей ФОКИН

В селе Архангельское Каменского района выявили очаг бешенства животных, в результате на придомовом участке дома по улице Тихомирова, 12 был установлен карантин.

На время карантина в очаге запрещено лечить больных и восприимчивых животных, посещать территорию посторонним, кроме жителей, специалистов, ликвидирующих очаг, и лиц, которые выполняют производственные операции.

В течение 179 дней запрещено ввозить и вывозить за карантинную территорию восприимчивых животных, если они не привиты от бешенства. Это также касается транспортировки на убой. Нельзя заниматься перегруппировкой животных, снимать с них шкуры.

Запрещается проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывозить животных куда-то, кроме как на убой, и заниматься отловом для зоопарков.

Карантин отменят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании или восприимчивого к бешенству животного или после уничтожения последнего трупа зараженного животного и проведения всех необходимых профилактических мероприятий.