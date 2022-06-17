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Происшествия17 июня 2022 12:00

В Тульской области на улице найдено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями

Следователи возбудили уголовное дело, злоумышленника ищут
Источник:kp.ru
В Тульской области на улице найдено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями

В Тульской области на улице найдено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями

Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

По данным следствия, вечером 16 июня в селе Хавки на улице Центральной нашли тело 34–летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами на теле.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняются мотивы совершенного преступления, ищут злоумышленника.