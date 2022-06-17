Тульская область заняла 4 место в Национальном инвестиционном рейтинге регионов Фото: материалы пресс-служб

17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме представили итоги Национального инвестиционного рейтинга регионов, и Тульская область сохранила позиции прошлого года, заняв 4 место. Также отмечается, что в нашем регионе за год объем инвестиций увеличился больше чем на 25% в сопоставимых ценах.

«Этот результат был закономерен, потому что Тульская область заняла первое место по показателю «Качество регуляторной среды». По всем параметрам, относящимся к времени проведения и количеству процедур, количеству документов, руководство региона добилось существенно лучших показателей, чем в среднем по стране. Это важное достижение, мы сейчас изучаем этот опыт и распространяем его через площадку РАНХиГС для других регионов», - прокомментировал первый вице-премьер РФ.

В прошлом году Тульская область участвовала во внедрении инвестиционного стандарта как пилотный регион, а уже в этом году делится опытом с коллегами из других субъектов РФ в качестве наставника.

«Главная задача для нас – не просто подписать соглашения, но и находиться в постоянном контакте с инвесторами: помогать, реагировать на обратную связь», - отметил Алексей Дюмин.

Благодаря привезенным с ПМЭФ соглашениям за пять лет Тульская область привлекла инвестиций на сумму более 500 млрд рублей.