Для тульских подростков на лето создали временные рабочие места на пищевых, сельскохозяйственных и оборонных предприятиях Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на период летних каникул для школьников и студентов создали целый ряд возможностей для поиска временной работы. Так, в регионе ежегодно реализуется программа по трудоустройству подростков. В этом году летом примут на работу более 5100 ребят.

Больше всего рабочих мест для несовершеннолетних – в школах, колледжах, культурных учреждениях и парках. Основные виды работ - благоустройство и уборка школьных территорий, улиц, парков и скверов, в том числе в ходе экологических акций. Также временные рабочие места для подростков создали на пищевых, сельскохозяйственных и оборонных предприятиях региона. Полный перечень вакансий для школьников и студентов можно найти на сайте Центра занятости населения Тульской области и по телефону горячей линии 8-800-350-67-71.

Кроме того, в регионе все большую популярность приобретают Тульские студенческие отряды, благодаря которым уже больше 120 ребят прошли профессиональное обучение и получили свидетельства об этом. А около 600 человек готовятся к трудовому семестру по строительному, педагогическому, сервисному и другим направлениям.

Этим летом ребята работают официантами, поварами, администраторами, проводниками, вожатыми в детских оздоровительных лагерях в Тульской области, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, тульские студенты будут работать на строительстве двух международных проектов в Якутии и Египте, а также в онкоцентре в Туле