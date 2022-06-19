20 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

20 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

- с 09:00 до 17:00 - пр-зд Энергетиков, 5, 8, 8-а; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а.

- с 09:30 до 13:30 - ул. Кирова, 23, 25.