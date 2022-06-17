На 17 июня за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 17 июня, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 514 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 10 человек.

48 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 480 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти сутки в области подтверждено не было, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 217 человек.