В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания
Фото: материалы пресс-служб
В Новомосковске проходит реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа» - после окончания работ здесь откроют Дворец бракосочетания, а также разместят шесть судебных участков мировых судей.
На сегодня уже завершены общие ремонтные работы, и в здании начали отделку помещений внутри здания, продуманную дизайнерами и проектировщиками. Планируется, что новый новомосковский ЗАГС станет одним из красивейших Дворцов бракосочетания не только в Тульской области, но и в Центральном Федеральном округе.
В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания
Фото: материалы пресс-служб
Фасад здания будет оформлен с соблюдением исторического облика города, а основной цвет оформления выберут с учетом мнения местных жителей.
По плану, уже осенью 2022 года пары смогут зарегистрировать брак в стенах нового Дворца бракосочетания.