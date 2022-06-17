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Общество17 июня 2022 8:41

В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания

Сейчас здание кинотеатра «Победа» проходит капитальную реконструкцию
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания

В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске проходит реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа» - после окончания работ здесь откроют Дворец бракосочетания, а также разместят шесть судебных участков мировых судей.

На сегодня уже завершены общие ремонтные работы, и в здании начали отделку помещений внутри здания, продуманную дизайнерами и проектировщиками. Планируется, что новый новомосковский ЗАГС станет одним из красивейших Дворцов бракосочетания не только в Тульской области, но и в Центральном Федеральном округе.

В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания

В Новомосковске Тульской области в здании бывшего кинотеатра откроют Дворец бракосочетания

Фото: материалы пресс-служб

Фасад здания будет оформлен с соблюдением исторического облика города, а основной цвет оформления выберут с учетом мнения местных жителей.

По плану, уже осенью 2022 года пары смогут зарегистрировать брак в стенах нового Дворца бракосочетания.