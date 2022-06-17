В Тульской области в столкновении Lada и Nissan пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

16 июня в 19:20 на 17-м километре автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино» Суворовского района Тульской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 25-летний молодой человек на автомобиле Lada Granta на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Nissan Qashqai под управлением 50-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате ДТП водителя автомобиля Lada и 35-летнюю пассажирку Nissan госпитализировали с различными травмами. В момент ДТП пострадавшие были пристегнуты штатными ремнями безопасности.