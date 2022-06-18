Красота и польза: туляков приглашают в экзотариум на дни цветов Фото: материалы пресс-служб

Сегодня и завтра, 18 и 19 июня, в тульском экзотариуме проходят дни цветов. Зоопарк – это не только животные, но и множество самых разных растений, в том числе цветущих.

Во все времена людей окружали цветы. Ими украшали одежду и жилища, добавляли в пищу, дарили в знак любви или поддержки. Для человека цветок всегда является символом для выражения тех или иных настроений, чувств и идей. Гости экзотариума смогут узнать, зачем растению цветы, какие лекарственные растения можно и нужно собирать в лесу, а какие опасно, и многое другое. А также - самостоятельно создадут цветочные часы, составят изысканный чайный микс своего авторства из лекарственных растений, узнают много нового о цветочном символизме в творчестве и создадут своими руками ретро-открытку в технике «скрапбукинг», чтобы подарить ее самому любимому человеку.

Мероприятие пройдет в новом здании экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова 18 и 19 июня с 11.30 до 16.30:

• интерактив «Цветочные часы»;

• интерактив «Лечебница в лесу»;

• Мастер-класс «Ретро открытка».

Оплачивается только обычный входной билет, 100-300 рублей.