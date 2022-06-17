Семейная пара из Тулы за два часа трижды крала алкоголь из одного и того же магазина Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из магазина на улице Арсенальной из торгового зала за два часа трижды украли алкоголь, об этом сообщил специалист службы безопасности супермаркета, обратившийся в полицию.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что кражу совершали мужчина и женщина, которые, забрав один товар, выходили из магазина, а спустя некоторое время заходили вновь.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых: это оказалась семейная пара - нигде не работающие ранее судимые 42-летний муж и 26-летняя жена. Мужчина и женщина были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции с задержанными проводится работа по установлению обстоятельств совершённых ими хищений. От супругов получены признательные показания.