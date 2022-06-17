В Туле осудили мошенников-директоров, укравших 62 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 33- и 54-летний бывшие руководители коммерческой организации ООО «Размах ГП», работающей в сфере строительства, были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, с 14 сентября по 28 декабря 2018 года директор коммерческой организации ООО «Размах ГП» и его заместитель предоставили администрации Щекинского района Тульской области акты о якобы выполненных работах по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в деревне Подиваньково. Стоимость работ составляла 130 млн рублей была выплачена администрацией полностью. Однако по факту половина работ не была выполнена, так что органу местного самоуправления нанесли материальный ущерб свыше 62 млн рублей.

В рамках уголовного дела суд наложен арест на имущество одного из фигурантов на общую сумму 3 млн рублей.

Суд приговорил виновных к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому. Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.