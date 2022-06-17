На телебашне в Туле 19 июня появится открытка "Спасибо врачам" Фото: материалы пресс-служб

19 июня Тульский телецентр присоединится к поздравлениям с профессиональным праздником в адрес всех сотрудников здравоохранения: в ночь с 19 на 20 июня на башне телецентра будет транслироваться открытка «Спасибо врачам». Такие визуальные 180 метровые тематические открытки можно увидеть на расстоянии до 20 км.

А 21 и 22 июня Тульский филиал РТРС примет участие в акции, приуроченной к сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - «День памяти и скорби». В вечернее время подсветка башни будет работать в виде «Свечи памяти».