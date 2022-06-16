В Туле два столкнувшихся автомобиля зацепили цветочный магазин Фото: соцсети

Днем 16 июня в центре Тулы произошла авария, в которой пострадал цветочный магазин, об этом сообщили в паблике «Автохамы и ДТП | Тула» очевидцы.

По словам туляков, днем на улице Пирогова недалеко от Центрального рынка столкнулись две легковых иномарки - Genesis и Great Wall, при этом один из автомобилей зацепил цветочный магазин, а также снес стоявшие на улице ящики с растениями.

По имеющейся информации, никто из людей в столкновении не пострадал.