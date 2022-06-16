Президент РФ наградил четверых туляков орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Алексей ФОКИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей Тульской области. Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов;

- начальник учебного центра отдела кадров и социального развития компании «Туламашзавод» Николай Ивутин;

- начальник отдела инвестиционных проектов и имущественных отношений компании «Туламашзавод» Александр Клепиков;

- оператор станков с программным управлением механосборочного цеха №2 Машпроизводства-1 компании «Туламашзавод» Александр Одоевцев.

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено слесарю-сборщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха № 6 Машпроизводства-3 компании «Туламашзавод» Аркадию Румянцеву.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.