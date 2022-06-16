Десятки домов в Туле останутся без света 17 июня из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

17 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - п. Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в; п. Октябрьский, 11-21, 11-а, 19-б; ул. Чекалина, 92, 93-а, 20, 22, 95, 93-б, ГСК № 3 (или № 4); ул. Киреевская, 9-29; СНТ-3УВД; СНТ "Волна"; СНТ "Лотос"; ул. Октябрьская, 87, 89; ул. Максимовского, 4; ул. Галкина, 31, 33; ул. Оборонная, 112, 114, 114-а; ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32.