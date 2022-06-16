В Тульской области осудили парня, пытавшегося сжечь алкобар в Новомосковске

В Тульской области осудили мужчину, пытавшегося сжечь алкобар в Новомосковске

21-летний житель Донского Тульской области был признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В суде установлено, что вечером 14 февраля 2022 года молодой человек пришел в кафе-бар «Алкополис» на улице Клинский родник в Новомосковске, облил барную стойку смесью бензина и керосина и поджег. Причиной поступка стала уверенность поджигателя, что он накануне отравился приобретенным здесь алкоголем. Убедившись, что огонь начал распространяться по помещению, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Однако сгореть заведению не позволили пожарные, а молодой человек позднее был задержан. Уточнено, что в случае уничтожения огнем всего имущества, принадлежащего арендатору и собственнику помещения, ущерб от противоправных действий превысил бы 4 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбывание наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.