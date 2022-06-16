Туляк хотел получить "ночь любви", а вместо этого лишился 227 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Мошенники продолжают обирать жителей Тульской области - так, за прошедшие сутки у четырёх граждан злоумышленники похитили 1 240 400 рублей.

Например, 21-летний молодой человек из Зареченского района Тулы решил воспользоваться предложением интимных услуг, которое нашел в интернете. Парень перечислил некую сумму в качестве предоплаты, ему позвонил координатор и сообщил, что платёж не прошёл. Так продолжалось несколько раз, пока потерпевший не заметил, что денег на банковской карте практически не осталось. Выяснилось, что в общей сложности молодой человек сам перевёл мошенникам 227 400 рублей.

А самую крупную сумму за эти сутки потеряла 25-летняя жительница Ефремова - 810 тысяч рублей. Девушка, работающая микробиологом на одном из местных предприятий, пояснила полицейским, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником крупного банка и сообщила, что некий мужчина от имени потерпевшей подал заявку на кредит. Так как процедура уже запущена и её нельзя отменить, женщина предложила девушке самостоятельно оформить кредит на указанную сумму и для сохранности денег перевести их на якобы «безопасный» счёт. Потерпевшая так и поступила. Получив деньги на руки, она пошла в банкомат и перечислила их на указанную мошенниками банковскую карту.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.