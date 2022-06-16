В Тульской области 8-летнего мальчика на велосипеде сбил автомобиль
Фото: материалы пресс-служб
15 июня в 18:10 на улице Центральной поселка Ломинцевского Щекинского района Тульской области произошло ДТП с участием мальчика-велосипедиста.
По предварительной информации, 53-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21124 на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, сбил 8-летнего мальчика, который ехал по проезжей части автомобильной дороги на велосипеде.
В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с различными травмами. В момент происшествия ребенок находился без защитной экипировки.