В Тульской области на 17 июня объявлено метеопредупреждение из-за грозы
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 17 июня, на территории Тульской области днем местами ожидается гроза.
МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при грозе.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.