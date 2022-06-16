20 июня на проспекте Ленина в Туле по отремонтированным путям пройдет пробный пуск трамвая Фото: материалы пресс-служб

На участке трамвайных путей по проспекту Ленина от улицы Станиславского до улицы Николая Руднева почти завершен ремонт, сообщает администрация Тулы. Так, здесь уже уложили рельсо-шпальную решетку, сейчас рабочие приступили к засыпке щебнем межрельсового пространства и благоустройству прилегающей территории. 20 июня здесь пройдет пробный пуск трамвая, после чего будет запущено движение общественного транспорта по отремонтированному участку.

Напомним, ремонтные работы на данном участке начались в середине апреля, а на июль намечен капитальный ремонт трамвайных путей по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Гастелло. Также в этом году планируется обновить трамвайные пути по Демидовской плотине.