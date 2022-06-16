Глава Росгвардии Тульской области Владимир Цибульский получил звание генерал-майора полиции Фото: материалы пресс-служб

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Владимир Цибульский получил специальное звание «генерал-майор полиции» в соответствии с Указом Президента.

В рамках рабочей поездки в Тульскую область погоны руководителю территориального органа вручил заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий и пожелал генерал-майору успехов в службе.

В завершение рабочей поездки генерал-майор Вадим Драгомирецкий и руководство терроргана возложили цветы у Вечного огня - мемориала военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, где возложили цветы и минутой молчания почтили память павших товарищей.