В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии Фото: соцсети

В Арсеньевском районе Тульской области, под селом Комарево, поисковики отряда "Штурм" провели с 11 по 13 июня полевой разведовательный выезд.

В ходе выезда и раскопок им удалось обнаружить останки двух бойцов Красной армии. Судя по фрагментам амуниции, обнаруженным в захоронении, останки принадлежат, предположительно, офицерам (командирам) РККА.

В ближайшее время поисковые работы в этом районе будут продолжены.