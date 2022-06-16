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Общество16 июня 2022 8:19

В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии

Поиски в районе обнаружения будут продолжены
Источник:kp.ru
В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии

В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии

Фото: соцсети

В Арсеньевском районе Тульской области, под селом Комарево, поисковики отряда "Штурм" провели с 11 по 13 июня полевой разведовательный выезд.

В ходе выезда и раскопок им удалось обнаружить останки двух бойцов Красной армии. Судя по фрагментам амуниции, обнаруженным в захоронении, останки принадлежат, предположительно, офицерам (командирам) РККА.

В ближайшее время поисковые работы в этом районе будут продолжены.

В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии

В Тульской области поисковики нашли останки двоих офицеров Красной Армии

Фото: соцсети