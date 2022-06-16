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Происшествия16 июня 2022 7:44

Жителя Тульской области осудят за убийство беременной женщины 14 лет назад

Обвиняемый насмерть забил 29-летнюю беременную сожительницу, с которой жил в селе Ивановское
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области осудят за убийство беременной женщины 14 лет назад

Жителя Тульской области осудят за убийство беременной женщины 14 лет назад

Фото: Алексей ФОКИН

55-летний житель Кимовского района Тульской области обвиняется в том, что 14 лет назад умышленно причинил тяжкий вред здоровью сожительницы, что повлекло ее смерть.

По версии следствия, 20 октября 2008 года в доме в селе Ивановское Кимовского района, где на тот момент 41-летний обвиняемый жил со своей 29-летней беременной сожительницей и несовершеннолетними детьми, избил женщину руками и ногами по голове и телу. От полученных побоев спустя 4 дня потерпевшая скончалась в Кимовской ЦРБ.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по городу Донской СУ СК РФ по Тульской области.